Англія

Голкіпер в кроці від саудівського клубу.

Голкіпер Челсі Едуар Менді в кроці від переходу до Аль-Ахлі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб досяг повної домовленості з саудівським клубом про продаж 31-річного голкіпера. Сума трансферу не уточнюється. Менді погодив умови особистого контракту. Угода буде розрахована до 2026 року. Невдовзі про трансфер оголосять офіційно.

Нагадаємо, що Менді виступає за Челсі з літа 2020 року. Його контракт розрахований до літа 2025 року з лондонською командою.

У сезоні-2022/23 він провів 10 матчів за "синіх" та пропустив 14 голів.