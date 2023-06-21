Слова суперзірки португальської збірної після чергового матчу.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
21 червня 2023, 11:59
Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував перемогу над Ісландією (1:0) у кваліфікації Євро-2024. Форвард став автором вирішального голу в ворота ісландців.
"Мені дуже приємно знати, що я продовжую радувати багатьох людей не лише в Португалії, а й за її межами своєю кар'єрою, яка ще не закінчена. І найбільше я хочу продовжувати в тому ж дусі, тому що я все ще корисний, я досі допомагаю, забиваю голи. Це найголовніше.
Поки я почуваюся добре, відчуваю, що корисний, і бачу, що люди продовжують любити мене і хочуть бачити мій внесок, я завжди буду вірним збірній Португалії, нашій країні та нашим кольорам.
Я дуже пишаюся бути португальцем", – сказав нападник в коментарі Record.
Раніше повідомлялось, що Роналду став першим гравцем, який зіграв 200 матчів за збірну.