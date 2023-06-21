Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Потужне досягнення Ромелу.

В матчі кваліфікації на Євро-2024 Бельгія на виїзді обіграла Естонію (3:0). Дублем в цій зустрічі відзначився форвард бельгійської збірної Ромелу Лукаку.

Для нього ці голи стали 74-м і 75-м за збірну. Для цього Ромелу знадобилось 108 матчів. Таким чином, він увійшов до топ-4 бомбардирів в історії європейських збірних.

Лукаку порівнявся з Шандором Кочішем з Угорщини, який забив стільки ж за 68 матчів. Попереду лише три футболісти: Кріштіану Роналду (Португалія, 122 голи за 200 матчів), Ференц Пушкаш (Угорщина та Іспанія, 84 голи за 89 матчів) та Роберт Левандовскі (Польща, 78 голів за 141 матч).

Раніше повідомлялось, що Аксель Вітсель оголосив про завершення міжнародної кар'єри у складі збірної Бельгії..