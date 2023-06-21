Іспанія

Відвертий коментар вже ексгравця Барси.

Захисник Хорді Альба, який після закінчення контракту з Барселоною став вільним агентом, розповів деталі припинення співпраці з каталонським клубом.

"Змінив би я щось із того, що було останніми роками? Так, і будь-яка людина щось змінила б. Я хотів би краще провести деякі матчі в Лізі чемпіонів, але я спокійний і йду з високо піднятою головою. Я намагався віддавати всі сили заради клубу, іноді грав, попри проблеми чи якісь складнощі в особистому житті. Після поганих матчів команди я завжди хотів грати далі та віддавати усі сили. Це я залишив би.

Але я хотів би бути менш емоційним у деяких ситуаціях. Проте я такий. Помилки допускають усі.

Чи відчував я несправедливе ставлення з боку клубу чи фанатів будь-коли? Ні. Я завжди відчував, що клуб мене цінує, як і фанати. Я був вдячний за те, що президент публічно заявив про фінансові жертви, на які я пішов. Як я вже багато разів говорив, я був готовий на все, щоб допомогти керівництву.

У мене за контрактом залишався рік, і не всі можливо знають, що також була опція продовження на ще один сезон. Якби я був егоїстом, я залишився б. У мене був контракт, я був удома, поряд була родина.

Але мені здається, що відхід був чесним вчинком. І реакція фанатів на мою заміну у грі проти Мальорки це підтвердила. Цього дня я, можливо, найсильніше відчув, як мене цінують", – сказав захисник в інтерв'ю Diario Sport.

Раніше повідомлялось, що Хорді Альба стане одноклубником Мессі та Кривцова в Інтер Маямі.