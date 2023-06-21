Михайло оцінюється в солідну суму.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGE
21 червня 2023, 12:56
Молодіжна збірна України незабаром розпочне свій шлях у груповому етапі ЄВРО-2023, у якому візьмуть участь 16 найкращих європейських команд вікової категорії U-21 та яке проходитиме з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії.
Тим часом став відомий список із топ-10 найдорожчих гравців прийдешнього чемпіонату. Очолює рейтинг зірка українського футболу Михайло Мудрик.
1) Михайло Мудрик 50M €
2) Сандро Тоналі 50M €
3) Джорджо Скальвіні 40M €
4) Ентоні Гордон 38M €
5) Еміль Сміт-Роу 35M €
6) Амін Гуірі 35M €
7) Гарві Еліот 35M €
8) Якоб Ремзі 32M €
9) Педро Нето 32M €
10 Гефрен Тюрам 32M €
В рамках фінальної стадії континентальної молодіжної першості підопічні Руслана Ротаня зустрінуться у квартеті B з однолітками з Іспанії, Хорватії та Румунії.
Вже сьогодні, 21 червня, Україна розпочне свій шлях на Євро-2023 матчем проти Хорватії. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.