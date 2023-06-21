Англія

"Каноніри" хочуть досягти угоди якнайшвидше.

Нападник Челсі Кай Гаверц близький до переходу до Арсеналу, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, клуби близькі до домовленості про трансфер німця приблизно за 65 млн фунтів (понад 75 млн євро) з урахуванням бонусів. Наразі лондонські клуби займаються узгодженням структури виплат та бонусів.

У сезоні-2022/23 Гаверц провів 47 матчів у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку 9 голів та 1 асист.

24-річний футболіст уже погодив особистий контракт із "канонірами". Він підпише угоду на п'ять років.