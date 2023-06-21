Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер збірної України відзначився забитим м'ячем у ворота Мальти.

Статистичний портал SofaScore презентував символічну збірну четвертого туру відбірного етапу Євро-2024.

До кращих потрапив український вінгер Віктор Циганков, який відзначився результативним ударом у ворота Мальти (1:0), реалізувавши пенальті.

Зазначимо, що у червні Україна провела три зустрічі, в яких забила сім м'ячів і чотири з них на рахунку Циганкова.

Раніше Football.ua розібрав чергову гру національної збірної у відборі на Євро-2024.