Вест Гем активно працю над новими підписаннями перед початком наступного сезону.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "молотобійці" хочуть підписати півзахисника Ювентуса Деніса Закарію.

Минулий сезон швейцарський футболіст провів в складі Челсі на правах орендної угоди.

В цій кампанії Деніс Закарія відіграв 13 матчів на клубному рівні, в яких відзначився забитим голом. Він не входить в плани Ювентуса на наступний сезон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Закарія був незадоволений своїм становищем у Челсі.