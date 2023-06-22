Англія

Лондонці працюють над переходом гравця.

Вест Гем активно працю над новими підписаннями перед початком наступного сезону.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "молотобійці" хочуть підписати півзахисника Ювентуса Деніса Закарію.

Минулий сезон швейцарський футболіст провів в складі Челсі на правах орендної угоди.

В цій кампанії Деніс Закарія відіграв 13 матчів на клубному рівні, в яких відзначився забитим голом. Він не входить в плани Ювентуса на наступний сезон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Закарія був незадоволений своїм становищем у Челсі.