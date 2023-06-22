Лондонці працюють над переходом гравця.
Деніс Закарія, фото getty images
22 червня 2023, 16:59
Вест Гем активно працю над новими підписаннями перед початком наступного сезону.
Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "молотобійці" хочуть підписати півзахисника Ювентуса Деніса Закарію.
Минулий сезон швейцарський футболіст провів в складі Челсі на правах орендної угоди.
В цій кампанії Деніс Закарія відіграв 13 матчів на клубному рівні, в яких відзначився забитим голом. Він не входить в плани Ювентуса на наступний сезон.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Закарія був незадоволений своїм становищем у Челсі.