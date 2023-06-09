Італія

Вінгер готовий змінити клуб.

Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза має всі шанси залишити команду найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання La Corriere dello Sport, в італійського футболіста є бажання змінити клуб. Туринці оцінюють його в 25-30 мільйонів євро.

В цьому сезоні італійський футболіст провів 33 поєдинок, відзначившись чотирма голами та шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Федеріко К'єзою цікавляться два представники АПЛ — Ліверпуль і Ньюкасл.