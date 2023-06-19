Підсумки матчу за третє місце Ліги націй від гравця "Скуадри Адзурри".
Федеріко К'єза, сайт УЄФА
19 червня 2023, 13:58
Нападник збірної Італії Федеріко К'єза прокоментував перемогу над Нідерландами (3:2) у матчі за третє місце Ліги націй.
"То справді був складний удар. Думаю, він не вийшов ідеальним, але м'яч влетів у сітку. Трохи пізніше я мав ще один момент, я пробив ідеально, але м'яч пройшов вище. Іноді все відбувається саме так, але задоволений сьогоднішнім результатом", — підсумував гравець.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Італія у матчі за третє місце Ліги націй.