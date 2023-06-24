Англія

Лондонському клубу знадобився фланговий гравець.

Лондонський Тоттенгем провів непростий футбольний рік у внутрішніх протиріччях, що в підсумку призвело до того, що команда залишилась без місця в єврокубках на нову кампанію.

Після цього керівництвом "шпор" учергове змінило головного тренера на чолі колективу, а Ангелос Постекоглу вже розпочав літню трансферну кампанію.

Одним із необхідних підсилень австралійський фахівець вважає придбання виконавця на фланг.

Тут у Тоттенгема вже напрацьовано одразу два варіанти: або Гарві Барнс із Лестера, який вилетів із АПЛ за підсумками сезону, або Джаррод Боуен із Вест Гема, який приніс команді перемогу в Лізі конференцій УЄФА вирішальним голом.

Із обома англійськими футболістами лондонський клуб уже має складнощі під час перемовин, адже жоден із клубів не хоче продавати своїх провідних виконавців.

Боеуна, як і Барнса, портал Transfermarkt оцінив у 35 млн євро, тоді як обидва мають контракти до 2025 року.

Гарві за сезон зіграв 40 матчів, забивши 13 голів та віддавши три гольові передачі, тоді як Джаррод за 54 матчі оформив стільки ж м’ячів та ще вісім разів асистував партнерам.