Англія

Сума трансферу американця оцінюється у 20 мільйонів євро.

Вінгер Челсі Крістіан Пулішич може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, американські власники "левів" вже зв'язалися з футболістом, щоби обговорити можливий перехід. Сам американець готовий перебратися до Франції.

Зазначається, що Пулішич є головною трансферною метою Ліону на літнє трансферне вікно. Сума трансферу оцінюється у 20 мільйонів євро.

Минулого сезону Пулішич провів 30 поєдинків, у яких забив один гол та віддав два асисти. На його рахунку 1013 ігрових хвилин.