Англія

Керманич Арсеналу вважає, що виграти трофей буде неймовірно складно.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловив думку, що сезон АПЛ-2023/2024 буде дуже важким через неймовірну конкуренцію.

"Це найкраща ліга у світі, і наступний сезон буде найважчим в історії Прем'єр-ліги.

Я тут вже 22 роки, і ніколи не бачив такого рівня конкуренції. Щоб виграти АПЛ – треба бути найкращими, тому нам потрібно посилюватися.

Чи зможемо ми виграти в наступному сезоні? Якби не могли – я б тут не сидів. Це наші амбіції. Ми знаємо, з якими труднощами доведеться зіткнутися", — сказав Артета.

Раніше повідомлялося, що Деклан Райс воліє перейти в Арсенал, попри предметний інтерес з боку Манчестер Сіті.