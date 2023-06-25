Франция

Аргентинець дуже хотів допомогти команді виграти перший трофей в історії.

Чемпіон світу 2022 року Ліонель Мессі розповів, що засмучений невдачами клубу в Лізі чемпіонів. Зокрема, він хотів допомогти парижанам виграти Кубок, але не вдалося.

"Моя мета – вигравати все. Ліга чемпіонів – одна із цілей. За два роки ми не змогли взяти її, було два великі розчарування.

Але ми маємо надавати значення тому, що виграли, навіть якщо клуб хоче Лігу чемпіонів", — цитує Мессі AS.

Раніше стала відома дата дебюту Мессі за Інтер Маямі.