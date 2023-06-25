U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи D, у якому зіграють Швейцарія U-21 та Італія U-21.

Молодіжні збірні Швейцарії та Італії зіграють поміж собою в рамках другого туру квартету D чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року.

Патрік Рамен, після перемоги над Норвегією (2:1), залучив до стартового складу Амдуні на вістрі атаки.

Паоло Ніколато, на тлі поразки від Франції (1:2), використав із перших хвилин Бове в центральній лінії, тоді як Парізі зіграє на лівому фланзі, а Ньонто розташується в парі нападників.

Швейцарія U-21: Саїпі — Блум, Стергіу, Бурх, Омерагич — Зом — Імері, Рідер, Яшарі, Ндоє — Амдуні.

Запасні: Амметер, Келлер, Вуїоз, Стоїлкович, Фонмоос, Аменда, Ді Джусто, Барес, Мюллер, Кроніг, Краснічі, Маль.



Італія U-21: Карнесеккі — Околі, Пірола, Скальвіні — Белланова, Тоналі, Ровелла, Бове, Парізі — Пеллегрі, Ньонто.

Запасні: Капріле, Тураті, Річчі, Ловато, Еспозіто, Коломбо, Удоджі, Чіттадіні, Канчелльєрі, Кам’язо, Міретті, Камб’ягі.



Гра Швейцарія U-21 — Італія U-21 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.