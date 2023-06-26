Англія

Аргентинець окреслив цілі клубу на наступний сезон.

Новачок Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер розповів, чому він погодився перейти в мерсисайдський клуб.

"Коли сезон закінчився, я поспілкувався з Клоппом, і він розповів мені про клуб, місто та про те, чого хоче від мене. Ліверпуль одразу зв'язався і зі мною, і з моєю родиною. Мене справді хотіли бачити у клубі.

Коли я поговорив із тренером, це стало ще ясніше. Маленькі деталі змусили мене вибрати Ліверпуль. Відчуваю, що це правильний крок для моєї кар'єри.

Ми всі знаємо, що Клопп любить контратаки, але останніми роками стиль змінився. Він пояснив, що потребує гравців з менталітетом переможця, здатних діяти між лініями.

У мене завжди був менталітет переможця, а після чемпіонату світу він став ще сильнішим. Я хочу брати трофеї – це ціль і клубу, і моя особисто. Ліверпуль – один із найбільших клубів Європи та світу. Справа в історії.

Фанати демонструють це під час кожного матчу. Крім історії, у Ліверпулі є чудові гравці та тренер. Із самого початку вони показали, що дуже хочуть бачити мене у команді", – сказав півзахисник.

Нагадаємо, мерсисайдці заплатили за аргентинця всього 35 мільйонів фунтів. Клуб активував відступні у контракті футболіста.