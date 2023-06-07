Англія

Аргентинець невдовзі офіційно стане гравцем мерсисайдської команди.

Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер переходить в Ліверпуль. Найближчим часом очікується офіційне представлення.

Тим часом інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що мерсисайдці заплатили за аргентинця всього 35 мільйонів фунтів. Клуб активував відступні у контракті футболіста, які становили 35 мільйонів. Сьогодні, 7 червня, очікується офіційне представлення Мак Аллістера в якості гравця Ліверпуля.

Цього сезону Алексіс Мак Аллістер провів на клубному рівні 40 поєдинків, у яких він забив 12 голів і віддав три результативні передачі.