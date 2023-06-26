Іспанія

Німець приєднається до каталонської команди.

Капітан Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган в кроці від переходу в Барселону, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, клуб має намір зробити оголошення про перехід німця сьогодні. Угода діятиме за схемою "2+1". Активація опції продовження залежатиме від кількості матчів, проведених Ілкаєм у другому сезоні у Барселоні.

Минулого сезону Ілкай Гюндоган провів 51 матч, у яких він забив 11 голів і віддав 7 результативних, а в плані трофеїв виграв англійську Прем'єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що Барселона має намір підписати Брозовича.