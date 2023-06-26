Нападник франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані визнаний найкращим гравцем минулого сезону німецької Бундесліги.

За результатами опитування Kicker, Коло Муані посів перше місце з 24,2% голосів. Другим став Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд, 17,5%), третім – Ніклас Фюллькруг (Вердер, 11,9%).

Найкращим тренером визнано Урса Фішера з Уніона – 21,8% голосів. Наставник Баєра Хабі Алонсо другий – 21%.

Раніше повідомлялось, що МЮ розпочав перемовини щодо Гойлунда та Коло Муані.