Минули сезон виявився вдалим для нападника Айнтрахта.
РАНДАЛЬ КОЛО МУАНІ, GETTY IMAGES
26 червня 2023, 10:39
Нападник франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані визнаний найкращим гравцем минулого сезону німецької Бундесліги.
За результатами опитування Kicker, Коло Муані посів перше місце з 24,2% голосів. Другим став Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд, 17,5%), третім – Ніклас Фюллькруг (Вердер, 11,9%).
Найкращим тренером визнано Урса Фішера з Уніона – 21,8% голосів. Наставник Баєра Хабі Алонсо другий – 21%.
Раніше повідомлялось, що МЮ розпочав перемовини щодо Гойлунда та Коло Муані.