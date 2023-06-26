Іспанський захисник покине лондонців.
Сесар Аспілікуета, getty images
26 червня 2023, 18:59
Захисник Челсі Сесар Аспілікуета близький до того, щоб залишити команду цього літа. Він цікавить Інтер, з яким вже провів перемовини.
Втім, проблемою для італійського клуба було те, що в досвідченого гравця є чинний контракт з лондонським клубом, який добігає кінця лише наступного літа.
Однак, як повідомляє Фабріціо Романо, Челсі дав гравцю зелене світло на дострокове розірвання угоди.
Минулого сезону іспанський захисник провів 32 поєдинки, в яких результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер погодив особисті умови з Аспілікуетою.