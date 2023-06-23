Капітан "синіх" може перебратися до Італії.
Сесар Аспілікуета, Getty Images
23 червня 2023, 09:37
Захисник Челсі Сесар Аспілікуета може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, між клубами вже відбувся попередній раунд переговорів щодо можливого трансферу 33-річного іспанця.
Зазначається, що керівництво "нерадзуррі" налаштоване рішуче і воно намагатиметься здійснити трансфер найближчим часом.
Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону Аспілікуета провів 32 поєдинки, в яких результативними діями не відзначався.