Італія

Іспанський захисник може перебратись в Серію А.

Інтер розглядає різноманітні варіанти посиленнях захисної ланки в цьогорічне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб домовився про особисті умови з Сесаром Аспілікуетою.

Минулого сезону іспанський захисник провів 32 поєдинки, в яких результативними діями не відзначався. Чинний контракт футболіста з Челсі розрахований до літа 2024 року.

Стверджується, що лондонці готові відпустити досвідченого футболіста до завершення угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що агент Онана зустрівся з Манчестер Юнайтед — Інтер хоче не менш ніж за 50 мільйонів євро.