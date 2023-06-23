Іспанський захисник може перебратись в Серію А.
Сезар Аспілікуета, getty images
23 червня 2023, 23:24
Інтер розглядає різноманітні варіанти посиленнях захисної ланки в цьогорічне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб домовився про особисті умови з Сесаром Аспілікуетою.
Минулого сезону іспанський захисник провів 32 поєдинки, в яких результативними діями не відзначався. Чинний контракт футболіста з Челсі розрахований до літа 2024 року.
Стверджується, що лондонці готові відпустити досвідченого футболіста до завершення угоди.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що агент Онана зустрівся з Манчестер Юнайтед — Інтер хоче не менш ніж за 50 мільйонів євро.