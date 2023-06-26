Нападник може перебратись в АПЛ.
Віктор Осімген, getty images
26 червня 2023, 23:24
Ліверпуль продовжує працювати над підсиленням атакувальної ланки в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, мерсисайдці ввімкнулись в перегони за Віктором Осімгеном з Наполі.
У сезоні-2022/23 нігерійський нападник провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку 26 голів та чотири результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі провалив перший раунд перемовин щодо нового контракту Осімгена.