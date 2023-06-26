Англія

Нападник може перебратись в АПЛ.

Ліверпуль продовжує працювати над підсиленням атакувальної ланки в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, мерсисайдці ввімкнулись в перегони за Віктором Осімгеном з Наполі.

У сезоні-2022/23 нігерійський нападник провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку 26 голів та чотири результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі провалив перший раунд перемовин щодо нового контракту Осімгена.