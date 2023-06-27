Півзахисник незабаром може стати гравцем "шпор".
Джеймс Меддісон, getty images
27 червня 2023, 15:55
Тоттенгем активно працює над посиленням складу в цьогорічне літнє трансферне вікно.
Лондонський клуб не припиняє спроб підписати Джеймса Меддісона з Лестера та має успіх у цьому процесі.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Тоттенгему вдалось домовитись з гравцем про умови особистого контракту.
Крім того, на завершальний стадії знаходиться й угода між клубами.
У сезоні-2022/23 Джеймс провів за Лестер 32 поєдинки, в яких він забив десять голів та віддав дев'ять результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем визначився з двома кандидатами на посилення центру оборони.