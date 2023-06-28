Німець переходить до Арсеналу.
КАЙ ГАВЕРЦ, GETTY IMAGES
28 червня 2023, 12:14
Атакующий півзахисник лондонського Челсі Кай Гаверц став гравцем лондонського Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Відомо, що клуби вдарили по руках ще у неділю, а футболіст узгодив все деталі контракту у понеділок. Очікується офіційне представлення.
Незабаром німецький універсал пройде медичне обстеження. Підписання контракту Гаверца з Арсеналом відбудеться вже цього тижня.
Гаверц у цьому сезоні зіграв 47 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши один гольовий пас.
Раніше підписання гравця прокоментував Мікель Артета.