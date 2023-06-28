Англія

Німець переходить до Арсеналу.

Атакующий півзахисник лондонського Челсі Кай Гаверц став гравцем лондонського Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Відомо, що клуби вдарили по руках ще у неділю, а футболіст узгодив все деталі контракту у понеділок. Очікується офіційне представлення.

Незабаром німецький універсал пройде медичне обстеження. Підписання контракту Гаверца з Арсеналом відбудеться вже цього тижня.

Гаверц у цьому сезоні зіграв 47 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши один гольовий пас.

Раніше підписання гравця прокоментував Мікель Артета.