Футболіст пояснив, чому команда припустилась помилки.
Руслан Нещерет у матчі за молодіжну збірну України, фото: AP PHOTOS
28 червня 2023, 11:50
Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет висловився про результат групового етапу чемпіонату Європи проти іспанців.
"Бувають помилки, буває таке, що недогледіли когось, – як у першому чи в другому моменті. Але я вважаю, що ми провели дуже гідну гру, і я дуже задоволений тим, що робили хлопці.
Чесно, не знаю, треба подивитись, що пішло не так [в епізоді з другим пропущеним м'ячем]. Можливо, концентрація. Можливо, дуже виснажились наші захисники. Таке буває у футболі. Іспанці виклались на максимум у цьому епізоді й забили гол", — сказав футболіст в інтерв'ю Суспільному.
ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET — ПРЕМІУМСПОНСОРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ