Україна

Футболіст пояснив, чому команда припустилась помилки.

Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет висловився про результат групового етапу чемпіонату Європи проти іспанців.

"Бувають помилки, буває таке, що недогледіли когось, – як у першому чи в другому моменті. Але я вважаю, що ми провели дуже гідну гру, і я дуже задоволений тим, що робили хлопці.

Чесно, не знаю, треба подивитись, що пішло не так [в епізоді з другим пропущеним м'ячем]. Можливо, концентрація. Можливо, дуже виснажились наші захисники. Таке буває у футболі. Іспанці виклались на максимум у цьому епізоді й забили гол", — сказав футболіст в інтерв'ю Суспільному.

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