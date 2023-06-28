Україна

Іспанський хавбек вважає, що не порушував правила на Русланові Нещереті.

У заключному раунді групового етапу молодіжного ЄВРО-2023 збірна України U-21 зіграла в результативну нічию з однолітками з Іспанії (2:2), фінішувавши таким чином на другому місці квартету B за рівної кількості очок з іспанцями та поступившись лише по додатковим показникам.

Атакуючий півзахисник іспанської команди Родріго Рікельме прокоментував суперечливий епізод з незарахованим голом у ворота "синьо-жовтих" у першому таймі через рішення головного арбітра.

"Максимум, що я зробив – просто доторкнувся до воротаря. Не думаю, що цього було достатньо, щоб відпустити м'яч подібним чином. Я вважаю, що це чистий гол", — цитує слова Рікельме Relevo.



Дивитися відео голів та огляд матчу Іспанія U-21 — Україна U-21 ви можете на Football.ua. У чвертьфіналі молодіжного ЄВРО-2023 команда Руслана Ротаня зіграє з переможцем групи D.

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