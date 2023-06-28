Англія

Футболіст переходить в Бундеслігу.

Атакувальний півзахисник Ліверпуля Фабіу Карвалью став на крок ближче до того, щоб перебратися до німецької Бундесліги у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мерсисайдці та РБ Лейпциг досягли угоди щодо оренди 22-річного португальця, в якій не передбачено пункту про викуп гравця на постійній основі. Угода буде розрахована на один сезон.

Минулого сезону Фабіу Карвалью провів 22 поєдинки (728 хвилин), у яких він віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маунт залишається однією з ключових цілей Ліверпуля.