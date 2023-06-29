Англія

Іспанець радий підписанню німця.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перехід півзахисника Кая Гаверца до лондонського клубу.

"Кай – гравець найвищого рівня. Він має велику універсальність і є розумним гравцем. Він додасть нашому півзахисту величезну додаткову силу та урізноманітнить нашу гру. Ми вітаємо Кая та його родину у футбольному клубі Арсенал і всі будемо раді почати працювати з ним, коли розпочнемо передсезонну підготовку", — наводить слова Артети пресслужба клубу.

Сума трансферу 24-річного німця склала 60 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще 5 млн фунтів передбачені у якості бонусів.

Терміни угоди з футболістом не розголошуються, але зазначається, що контракт є довгостроковим.

У складі команди Мікеля Артети Кай виступатиме під 29 номером.