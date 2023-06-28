Німець залишив лондонський клуб після трьох сезонів на Стемфорд Брідж.
Кай Гаверц, Getty Images
28 червня 2023, 22:16
Півзахисник Челсі Кай Гаверц підписав контракт із Арсеналом. Про це повідомляють прес-служби обох клубів.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу 24-річного німця склала 60 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще 5 млн фунтів передбачені у якості бонусів.
Терміни угоди з футболістом не розголошуються, але зазначається, що контракт є довгостроковим.
У складі команди Мікеля Артети Кай виступатиме під 29 номером.
Таким чином, Кай залишає склад "синіх" після трьох сезонів на Стемфорд Брідж.
Минулого сезону Гаверц провів 47 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Арсенал погодив суму трансферу Деклана Райса із Вест Гема.