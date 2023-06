Півзахисник Челсі Кай Гаверц підписав контракт із Арсеналом. Про це повідомляють прес-служби обох клубів.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу 24-річного німця склала 60 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще 5 млн фунтів передбачені у якості бонусів.

Терміни угоди з футболістом не розголошуються, але зазначається, що контракт є довгостроковим.

У складі команди Мікеля Артети Кай виступатиме під 29 номером.

We keep moving forward.​



Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e