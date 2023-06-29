Україна

Інтерв'ю із легендою.

Деві Аркадьєв – людина-епоха. Упродовж багатьох десятиліть він був фактично літописцем київського Динамо, і багато його книг перевидаються досі. Саме він у співавторстві з Олегом Блохіним готував дві його автобіографії – “Право на гол” та “Футбол на все життя” та не одне десятиліття писав книги про легенд Динамо, коли їх ще й не називали легендами.

А ще Деві Аркадьєв – один із прикладів того, як треба зустрічати благородні сивини. Йому виповниться 88 років, але для свого особистого ютуб-каналу він робить контент активніше, ніж більшість молодих колег. Він пам'ятає чемпіонства Динамо не те що за Лобановського, а ще за Маслова та Соловйова – але не втратив інтерес до клубу свого життя, навіть коли клуб випав із боротьби за топ-3 у чемпіонаті України.

Незважаючи на різницю в часі (Деві з 1992 року живе у Філадельфії) і більш ніж серйозний вік, він протягом багатьох десятиліть уважно відстежує події в європейському спорті та коментує їх з якимось унікальним розумінням теми. Особисто для мене велика честь – поговорити із цією людиною.

- Деві Аркадійовичу, у вас зараз ранок – розкажіть, як пройшов ваш вчорашній день.

- Учорашній день, слава Богу, пройшов у роботі – до якої я відношу зняття відеоконтенту для YouTube, написання текстів для свого блогу.

- Як вам останній чемпіонат світу? Хто найбільше вразив?

- Ну, мене не вразив ніхто , але я вам можу сказати , що я був радий перемозі аргентинців. І команди, й Мессі персонально. Мої однодумці, які віддавали симпатії Мессі, вони були зі мною згодні, що, звичайно ж, крім того, що він геній футболу, він наскільки можна судити, нормальна людина, хороший сім'янин, у міру скромний. А на полі, звісно, він розуміє, що футбол це командна гра – розуміє це з твоїми діями, звісно.

При цьому я намагаюся підніматися, так би мовити, “над сутичкою”, бути неупередженим.

- Який із сучасних форвардів вам найбільше нагадує за стилем гри Олега Блохіна?

- Ой, це важке питання, бо Олег Блохін у цьому відношенні, на мій погляд, якийсь унікум, до речі, і Васильович про нього так відгукувався, що коли він зміг перебудувати себе, свою футбольну, так би мовити, психіку і свій футбольний стан . Коли Базилевич і Лобановський у 1974 році почали працювати з командою, то Блохіну було перебудуватися дуже важко – але зміг!

Але я б назвав, напевно, якщо ви хочете якусь близькість, Мбаппе . Він чимось нагадує: сам може пройти трьох, а може, й сам завершити.

- Достатньо самого поверхового знайомства з Олегом Блохіним, щоб зрозуміти: він людина, скажімо так, складна. Розкажіть, як ви написали у співавторстві з ним “Право на гол” та “Футбол на все життя”?

- З перших наших ось таких зустрічей, коли ми вирішили, що ми робимо спільну книжку у співавторстві, я від Олега міг почути, що, мовляв “Аркадійовичу, ну що я там робитиму”. Тому , коли стосувалося навіть оплати, говорив, що йому вистачить п'яти відсотків, якщо всю книгу напишуть без нього.

Я говорю: “ Олеже, мені це бачиться зовсім інакше, мені це бачиться як повноцінне співавторство. Інакше я за це навіть братися не буду. Ось мені бачиться, що ми з вами всерйоз . Я розумію, що ви ручку в руки брати не будете, але ось в мене диктофон, під телефонну розмову я розумію, що ви прилетіли, припустимо, звідкись - і спати не хочеться . А ви мені не соромтеся, дзвоніть, я підключаю свій диктофон – і ми з вами розмовляємо, я вас питаю, ви мені розповідаєте . Співавторство тоді є, коли там “ви” , а не “за вас”. ”

І він, знаєте, step by step, як говориться... Йому це я відчував, навіть сподобалося, і він міг ось прилетіти зателефонувати, ми з ним кілька годин могли розмовляти, потім я ставив нові питання, якщо вони народжувалися. І ось так, крок за кроком... Й манера, якщо ви бачили і подивитесь, там є, значить, “від першої особи”. Там Олег Блохін говорить те, що мені не вигадати, те, про що дізнатися, так би мовити, без нього, але це викладено і є навіть доповнення .

Ось така робота велася, і ось так народжувалися і наступні дві книжки.

- Давайте продовжимо поринати в далеке минуле. Розкажіть, коли і за яких обставин ви вперше написали рядки про київське Динамо.

- Мій батько був боксером і тренером з боксу (Аркадій Бакман – чемпіон СРСР з боксу 1939 року, пізніше брав участь у Другій світовій війні – тут та далi Прим. Авт.), і я 8 років пропрацював тренером одеського боксерського клубу Спартак. Футбол не шанував, але 1965-го мене запросила газета “Комсомольський прапор”. До речі, тоді мені довелося взяти псевдонім: єврею при тому антисемітизмі було складно потрапити до штату радянської газети.

Їй давали інтерв'ю такі люди, як Ошенков (тренер, який виграв перші трофеї для Динамо та Шахтаря), Ідзковський (перший легендарний воротар Динамо) – і ось тоді я почав знайомитися з особистостями Динамо.

- За яких обставин ви познайомилися з Валерієм Лобановським?

- З Валерієм Лобановським я познайомився 1965-го, коли він грав за одеський Чорноморець. І тренував Чорноморець на той час Юрій Миколайович Войнов, з яким я вже був добре знайомий.

(Юрій Войнов – чемпіон Європи-1960 як футболіст, єдиний представник українського клубу у тій команді. У Чорноморці він розпочав кар'єру як головний тренер, але до того моменту він п'ять років відіграв у Динамо разом із Лобановським – і, відповідно, Валерій приїхав догравати до дуже добре знайомого тренера).

І я попросив Воїнова, щоб він звів мене з Лобановським – просто на стадіоні Чорноморець, який для мене, загалом, рідний, бо там боксерський майданчик був. Ось ми зустрілися з ним, і я запитую його.

Запитання ставлю йому ну, такі, розумієте, на мій погляд, повного дилетанта, а не журналіста, який пише про футбол. Ось, наприклад, скільки на одеських вулицях ви вичавлюєте на своїй “Волзі” – такого рівня... Коротше кажучи, ось це після цієї розмови він каже: ми зараз їдемо, відлітаємо на збори – і в мене до вас прохання. Ви, коли зробите свою справу, надрукуєте, надішліть мені, щоб я, якщо щось подивився щось, може, виправив... Він же інтелігентна людина, вона розуміє, але він мені фактично – я це розумію тільки зараз – сказав, щоб не вийшла ця нісенітниця, так би мовити, скільки він вичавлює на Волзі по вулицях.

Надіслав йому те, що насочиняю – і отримую від нього листа з виправленнями деякими, але з такою припискою: “ Все як домовилися, вніс довідки, але я не заперечуватиму, якщо це інтерв'ю взагалі не з'явиться”. Я подумав і написав йому – тоді ще навіть не передзвонювалися – слова подяки. Та інтерв'ю так ніде й не опублікував.

Коли він тренував Дніпро, він покликав мене у вільний день на свято вдома. І коли горілка була розлита по склянках, і я пам'ятаю, він мені налив – і каже: Деві, давай вже на “ти”. Я кажу: “З поваги до вас і щоб у нас залишилися нормальні стосунки, я все-таки продовжуватиму на “ви”, Валерію Васильовичу”.

- Ще 50 років тому Лобановський говорив: “часи надінтуїції тренера минули. Спорт – точна наука, а тренер – різнобічний учений”. Вам не здається, що сучасне Динамо, безмірно поважаючи Метра на словах, зраджує його принципи на ділі? Є інсайди, що суперників з чемпіонату України клуб не вивчає взагалі, тоді як у сімдесяті заради того, щоб ловити іноземні трансляції, клуб тренерів на самий кордон до Ужгорода командував.

- На жаль, на те, про що ви говорите, я можу тільки сказати: “Ви маєте рацію”. Візуально спостерігаючи за грою нинішнього Динамо, не бачиш тих напрацювань, які обкатувалися завдяки закладеній ме-то-до-ло-гі-ї Базилевича, Зеленцова та Лобановського.

До речі, Сергій Балтача, який мріє про таку академію, ось він розуміє, що він хоче це зберегти, ось ця спадщина, тому що він на собі це. Він уже 33 роки у Лондоні працює у своїй професії, працює успішно – на матч, який був у квітні на “Уемблі”, він був запрошений до королівської ложі, настільки його поважають.

Працюючи в англійському футболі (Балтача з 2001-го року, за винятком перерви в 2008-12 рр. на Челсі, працює в академії Чарльтона) – й він бачить, що це дає результат. Він дуже хоче заснувати в Лондоні свою академію, і ми з ним вирішили її назвати “Українська міжнародна академія футболу імені Валерія Лобановського”. Коли він їздив до головної італійської тренерської школи Коверчіано , він чув від багатьох тренерів слова подяки Лобановському. Він там читав лекції багатьом нинішнім європейським топ-тренерам, і вони запам'яталися тоді.

Ця спадщина, про яку не втомлююся говорити, вона, на превеликий жаль, де завгодно, але тільки не в рідному клубі.

- Ті самі конспекти Лобановського, про які говорила двозначна кількість тренерів Динамо, колись у фізичному вигляді взагалі існували? Він щось записував, довіряв якісь тексти після цього комусь із асистентів та гравців?

- Я на цю тему ніколи не говорив, але, мабуть, щось прояснити треба. У роки, коли розпочинав свою тренерську діяльність Васильович, будь-який тренер, який приходить проводити тренування – у нього має бути на це тренування конспект.

Ще коли я тренував збірну Одеської області, готувалися там до чемпіонату України, прийшли зі спорткомітету з перевіркою – і одразу ввічливо, з посмішкою: “Можна конспект тренування?”. Тому тренер, коли йшов на тренування, готував конспект, але все це було не докладніше за якийсь, знаєте, план проспекту.

Раз, два, три – розминка, основна частина, заключна частина – ти повинен був мати конспект тренування. Ось так само мали мати конспект тренування та футбольні тренери, які працюють, тим більше, у вищій лізі. Але це абсолютно несерйозно у контексті спадкування його принципів. І конспектів Лобановського як таких я на власні очі ніколи не бачив.

- Який сучасний тренер за стилем найбільше схожий на Лобановського?

- Гвардіола.

- Як ви оцінюєте Валерія Васильовича у контексті його недоліків? Чи зміг би він реалізувати себе у спорті без договірних матчів, про які зараз говорять як про факт?

- Про них ми з ним говорили, говорили, так би мовити, відверто, і були такі речі... Я, наприклад, був свідком матчу, коли він тренував Дніпро, коли матч “сплавили” його гравці команди, які були серйозно мотивовані, м'яко кажучи.

(Йдеться про закінчення сезону 1969 року, коли Дніпро, вигравши свою групу першої ліги, у фінальному турнірі досить несподівано поступився Спартаку з Орджонікідзе. Мрії про вищу лізу довелося відкласти на два роки).

У мене в одній із книг описано момент: коли ми відлітали із Сімферополя, погода була нельотна, і ми тоді всю ніч провели за одним столиком. Він до своєї чашки кави так не доторкнувся, проговорили багато годин... Я говорю: ви не могли це знати?

Він це розумів – і він цього, звичайно, не заперечував, але в цих розмовах він показував, що цього неможливо уникнути. Причому ви розумієте, ось тут у Лобановського це була справді позиція, я його розумів, і в цьому йому було прикро, що ось почали вішати на нього, що нібито він родоначальник цих договорняків, ось у чому справа.

- Деві Аркадійовичу, ви один із небагатьох людей, які можуть зі знанням справи відповісти на сакраментальне запитання. Хто найкращий в історії: Пеле, Марадона, Мессі – чи, можливо, Роналду?

- Боюся навіть назвати.

- Хто з аргентинських тренерів-чемпіонів: Менотті , Білардо чи Скалоні ?

- Мені більше подобалася команда Менотті.

- Ернст Хаппель чи Анчелотті?

- Анчелотті.

- Мігель Муньос чи Зінедін Зідан?

- Зідан.

- Тоді Анчелотті чи Зідан?

- Зідан.

- Зідан чи Лобановський?

- Лобановський.