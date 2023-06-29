Захисник перебереться в АПЛ.
Юррієн Тімбер, getty images
29 червня 2023, 20:28
Арсенал продовжує роботу над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб завершує перемовини щодо захисника Аякса Юррієна Тімбера.
Трансфер обійдеться Арсеналу у 45-48 мільйонів євро. Сторони узгоджують останні деталі.
У цьому сезоні Юррієн Тімбер провів 47 поєдинків у всіх турнірах на клубному рівні, забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал домовився з Тімбером про особистий контракт.