Англія

Захисник перебереться в АПЛ.

Арсенал продовжує роботу над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб завершує перемовини щодо захисника Аякса Юррієна Тімбера.

Трансфер обійдеться Арсеналу у 45-48 мільйонів євро. Сторони узгоджують останні деталі.

У цьому сезоні Юррієн Тімбер провів 47 поєдинків у всіх турнірах на клубному рівні, забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал домовився з Тімбером про особистий контракт.