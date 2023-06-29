Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 28 червня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У середу, 28 червня:
Лондонський Арсенал упритул наблизився до трансферу півзахисника Вест Гема Деклана Райса.
Англійський Манчестер Сіті долучився до боротьби за Габрі Вейгу.
Нападник Кай Гаверц завершив перехід до того ж Арсенала.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.