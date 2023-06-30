Англія

Новинка дебютує у матчі проти Лестера під час передсезонного туру у Сінгапурі.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті презентував новий комплект виїзної форми на сезон-2023/24.

Новинка від компанії Nike виконана у незвичайних біло-зелених кольорах. Шорти будуть чорного кольору, а гетри із чорно-зеленою окантовкою.

Воротарська форма виконана в чорному кольорі із зеленими написами та логотипами.

"Свіжа форма для наступного сезону — це сучасний погляд на виїзну форму 1995-1996 років, коли Ян Раш був капітаном, а талановитий Роббі Фаулер був найкращим бомбардиром.

Емблема 97, укладена у вічний вогонь, гордо сидить на потилиці на згадку про дітей, жінок і чоловіків, які загинули внаслідок катастрофи в Хіллсборо", — написано в заяві "червоних".

Ліверпуль дебютує у новій формі у матчі проти Лестера під час передсезонного туру у Сінгапурі.