Англія

Команда Юргена Клоппа працює над посиленням свого складу перед стартом нового сезону.

Півзахисник Баварії Раян Гравенберх та нападник Боруссії М Маркус Тюрам можуть перейти до складу Ліверпуля. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" продовжує активну роботу над трансферами футболістів.

Також Ліверпуль претендує на підписання хавбека Лейпцига Домініка Собослаї та півзахисника Інтера Ніколо Бареллу.

Зазначається, що представники "червоних" вже встигли провести зустріч із агентами угорського футболіста, яким цікавиться Ньюкасл. Сума відступних за 22-річного угорця становить 70 млн євро, але вона дійсна лише до 30 червня.

У літнє трансферне вікно Ліверпуль підписав Алексіса Мак Аллістера. У той же час, клуб покинули Джеймс Мілнер, Набі Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен та Роберто Фірміно.