Англія

Коментар коуча щодо нового контракту футболіста.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк прокоментував підписання нового контракту із півзахисником Єгором Ярмолюком.

"Це чудова новина, що Єгор підписав новий довгостроковий контракт. Я радий за нього, а також радий, що ми з тренерами працюватимемо з ним. Він дуже талановитий молодий гравець, який має великий потенціал для розвитку.

Йому дуже не пощастило отримати травму минулого сезону. Він уже виявив себе на тренуваннях та дебютував. Можливо, зіграв би більше матчів, якби не травма.

Тепер він знову у формі та готовий до початку передсезонної підготовки. Він заслужив на підвищення до групи першої команди й готовий грати. Ми дійсно віримо, що він продовжить розвиватися, і якщо він це зробить, то на нього чекає велике майбутнє з нами", - приводить слова наставника пресслужба клубу.

Минулого сезону Ярмолюк провів 16 поєдинків за резервну команду, в яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу. За основну команду Єгор дебютував у матчі проти Джиллінгема у Кубку англійської ліги.