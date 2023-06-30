Україна

Євген Пасіч поділився своїми думками після контрольної гри із Севлюшем.

Захисник Дніпра-1 Євген Пасіч прокоментував перемогу своєї команди у першому контрольному матчі на зборах проти Севлюша (5:0).

"Емоції після гри позитивні. Трішечки у нас був брак, але будемо над цим працювати.

Молоді хлопці непогано виглядають, але їм треба додавати, швидше рухати м’яч, адже в УПЛ все робиться значно швидше. У першу чергу і у мисленні, і в пересуванні м’яча. Звісно, завжди є перспектива, але ж треба працювати і додавати на тренуваннях.

Враження від зборів позитивні і не скажу, що дуже важко, але все ж таки завжди краще грати, ніж бігати.

Жеребкування Ліги Чемпіонів? Панатінаїкос – дуже гарна команда. Думаю, що буде важко", - наводить слова Пасіча прес-служба клубу.

Раніше стали відомі точні дати матчів Дніпра-1 та Панатінаїкоса у кваліфікації Ліги чемпіонів.