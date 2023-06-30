Іспанія

Іспанець не гратиме за свій колишній клуб.

Серхіо Рамос отримав статус вільного агента після закінчення контракту з ПСЖ. 37-річний іспанець роздумує над тим, де продовжувати кар'єру.

Одним з варіантів було повернення у Севілью, в якій він грав з 2002 по 2005 рік. Але, як повідомляє Relevo, клуб не зацікавлений в такому переході, попри бажання самого футболіста.

Свого часу Рамос встиг зіграти за рідний клуб Севілью 49 матчів та відзначився 3 голами.

Раніше повідомлялось, що клуби Саудівської Аравії розпочали полювання за Модричем, Рамосом та трьома зірковими воротарями.