Іспанець не гратиме за свій колишній клуб.
СЕРХІО РАМОС, GETTY IMAGES
30 червня 2023, 11:58
Серхіо Рамос отримав статус вільного агента після закінчення контракту з ПСЖ. 37-річний іспанець роздумує над тим, де продовжувати кар'єру.
Одним з варіантів було повернення у Севілью, в якій він грав з 2002 по 2005 рік. Але, як повідомляє Relevo, клуб не зацікавлений в такому переході, попри бажання самого футболіста.
Свого часу Рамос встиг зіграти за рідний клуб Севілью 49 матчів та відзначився 3 голами.
Раніше повідомлялось, що клуби Саудівської Аравії розпочали полювання за Модричем, Рамосом та трьома зірковими воротарями.