Англія

Мерсисайдці підсиляться угорцем.

Ліверпуль продовжує активно працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мерсисайдці активували опцію викупа півзахисника РБ Лейпциг Домініка Собослаї.

Стверджується, що трансфер обійдеться Ліверпулю у 70 мільйонів євро.

Особисті умови між гравцем та "червоними" вже узгоджені. Про трансфер оголосять після медичного обстеження.

У минулому сезоні гравець Лейпцигу провів на клубному рівні 46 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що опція викупу у розмірі 70 мільйонів євро діяла лише 30 червня включно.