Англія

Угорський футболіст приєднається до Ліверпуля.

Атакувальний півзахисник Лейпцига Домінік Собослаї переходить в Ліверпуль, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, перемовини між Ліверпулем і РБ Лейпціг щодо трансферу Домініка Собослая дуже швидко просунулися та перейшли у фінальну стадію. Наступні години — вирішальні для узгодження всіх нюансів ціни між клубами. З гравцем все вже вирішено.

Зазначається, що представники "червоних" вже встигли провести зустріч із агентами угорського футболіста, яким цікавиться Ньюкасл. Сума відступних за 22-річного угорця становить 70 млн євро, але вона дійсна лише до 30 червня.