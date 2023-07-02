Англія

Угорець перейшов у мерсисайдський клуб.

Ліверпуль оголосив про підписання півзахисника Лейпцига Домініка Собослаї. Про це повідомляється на офіційному сайт "червоних".

Деталі угоди не розголошуються. Раніше в ЗМІ була інформація, що 22-річний гравець підписав контракт до літа 2028 року.

Зазначимо, що Ліверпуль заплатив за угорця 70 мільйонів євро Лейпцигу.

У минулому сезоні Домінік Собослаї провів на клубному рівні 46 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 13 результативних передач.