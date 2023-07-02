Другое

Бразилець перебрався на Кіпр.

Кіпрська Омонія з Нікосії на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з лівим захисником бразильського клубу Аваї Маркіньосом Сіпріано.

Контракт футболіста розрахований на два роки із опцією продовження ще на один сезон.

До цього Маркіньос виступав на правах оренди за Крузейро, де зіграв лише 10 поєдинків, і не вразив босів клубу, а потім перейшов до Аваї.

У Шахтар він перейшов у 2018 році з Сан-Паулу за 1 мільйон євро. З тих пір він відіграв 26 матчів, забив 1 гол та віддав 2 асисти.