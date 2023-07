Галл Сіті, який виступає у Чемпіоншипі під керівництвом Ліама Росеньйора, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого нападника Ліама Делапа, права на якого належать чемпіону Англії в особі Манчестер Сіті.

20-річний англійський форвард приєднався до "тигрів" на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон.

Молодий гравець вже знаходиться у розташуванні нового для себе клубу для вильоту у Туреччину на передсезонний збір.

A quick message from @liamdelap before we depart for Türkiye! 🤳#hcafc pic.twitter.com/G6KQHoij6T