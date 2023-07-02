Англія

Ліам Делап відправився за ігровою практикою у Галл Сіті.

Галл Сіті, який виступає у Чемпіоншипі під керівництвом Ліама Росеньйора, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого нападника Ліама Делапа, права на якого належать чемпіону Англії в особі Манчестер Сіті.

20-річний англійський форвард приєднався до "тигрів" на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон.

Молодий гравець вже знаходиться у розташуванні нового для себе клубу для вильоту у Туреччину на передсезонний збір.

У минулому сезоні Ліам Делап виступав на правах оренди за Сток Сіті та Престон Норт Енд, де провів 37 поєдинків у рамках Чемпіоншипу та забив чотири голи.

Нагадаємо, що за Галл Сіті також виступає колишній нападник луганської Зорі Аллах'яр Сайядманеш.