Англія

Німецький клуб не має прогресу у підписанні швейцарця, але переїзд Деклана Райса на Емірейтс може це змінити.

Ще під час заключного етапу сезону з'явилася інформація про те, що центральний півзахисник Граніт Джака вирішив влітку залишити лондонський Арсенал через сімейні обставини та повернутися до Німеччини, де його бажає бачити Хабі Алонсо у леверкузенському Баєрі.

Проте, як повідомляє The Athletic, наразі клуб переговори між "фармацевтами" та "канонірами" щодо 30-річного швейцарця албанського походження знаходяться у "глухому куті" та не мають ніякого прогресу.

За інформацією джерела, ситуація щодо майбутнього Джаки може зрушити з мертвого місця після того, як Арсенал офіційно завершить останні деталі підписання Деклана Райса з Вест Гема, проте відзначається, що у лондонців немає жодних необхідності продавати свого гравця.

У минулому сезоні Граніт Джака провів за Арсенал 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 7 асистів. Його контракт спливає влітку 2024 року. Раніше повідомлялося, що Баєр готовий заплатити за швейцарця близько 15 мільйонів євро.