Англія

Очікується, що через правила ФІФА Шахтар так нічого і не отримає за трансфер ізраїльського вінгера.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон залишиться в англійській Прем'єр-лізі після закінчення орендної угоди з Фулгемом наприкінці цього сезону та чергового призупинення свого контракту з "гірниками" згідно з правилом ФІФА щодо українських клубів в умовах війни з росією.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, лондонський Тоттенгем повністю погодив із 23-річним ізраїльським вінгером умови особистого контракту, які задовольнили гравця.

Відзначається, що наступного тижня Соломон пройде медичний огляд у клубі з Північного Лондона, а трансфер має відбутися на правах вільного агента, оскільки угода Манора з Шахтарем спливає наприкінці грудня цього року.

Нагадаємо, раніше гендиректор Шахтаря Сергій Палкін погрожував позовом до суду, якщо Манор Соломон перейде до Тоттенгема. У той же час, наприкінці червня було оголошено про запланований товариський матч між "шпорами" та "гірниками" на домашній арені клубу АПЛ.