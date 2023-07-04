Італія

"Червоні дияволи" запропонували за футболіста 45 мільйонів євро, але "нерадзуррі" хочуть більше.

Манчестер Юнайтед зробив першу пропозицію для Інтера щодо трансферу воротаря Андре Онана. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" запропонувало 40 мільйонів євро та ще 5 млн у якості бонусів за трансфер 27-річного камерунця.

Інтер відхилив пропозицію МЮ, оскільки "нерадзуррі" розраховують виручити за футболіста близько 60 млн євро.

Також наголошується, що Інтер чекає на ще одну пропозицію від МЮ, оскільки розраховує закрити питання з трансфером до 20 липня.

Минулого сезону Онана провів 41 матч з яких 19 на нуль при 36 пропущених м'ячах.