Англія

Головний тренер команди потребує нових футболістів.

Аль-Іттіфак після призначення Стівена Джеррарда на пост головного тренера зайнявся роботою над підсиленням складу.

Як повідомляє журналіст Бен Джакобс, представник чемпіонату Саудівської Аравії націлився на двох півзахисників — Джессі Лінгарда та Філіпе Коутіньо.

Перший наразі знаходиться у статусі вільного агента, тоді як бразилець — виступає за Астон Віллу. Його контракт розраховано до літа 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Жота став одноклубником Бензема в Аль-Іттіхаді.