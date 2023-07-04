Головний тренер команди потребує нових футболістів.
Джессі Лінгард, getty images
04 липня 2023, 10:59
Аль-Іттіфак після призначення Стівена Джеррарда на пост головного тренера зайнявся роботою над підсиленням складу.
Як повідомляє журналіст Бен Джакобс, представник чемпіонату Саудівської Аравії націлився на двох півзахисників — Джессі Лінгарда та Філіпе Коутіньо.
Перший наразі знаходиться у статусі вільного агента, тоді як бразилець — виступає за Астон Віллу. Його контракт розраховано до літа 2026 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Жота став одноклубником Бензема в Аль-Іттіхаді.