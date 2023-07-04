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Угода з 29-річним португальцем розрахована на три роки.

Вінгер Селтіка Жота став гравцем Аль-Іттіхада. Про це повідомляє прес-служба саудівського клубу.

Угода з 29-річним португальцем розрахована на три роки. Сума трансферу становила близько 30 мільйонів євро.

Минулого сезону Жота провів 43 матчі, в яких забив 15 голів та віддав 12 результативних передач.

Зазначимо, що раніше Аль-Іттіхад підписав контракти з Карімом Бензема з Реала та Нголо Канте з Челсі.