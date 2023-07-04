Угода з 29-річним португальцем розрахована на три роки.
Жота, ФК Аль-Іттіхад
04 липня 2023, 08:18
Вінгер Селтіка Жота став гравцем Аль-Іттіхада. Про це повідомляє прес-служба саудівського клубу.
Угода з 29-річним португальцем розрахована на три роки. Сума трансферу становила близько 30 мільйонів євро.
Минулого сезону Жота провів 43 матчі, в яких забив 15 голів та віддав 12 результативних передач.
Зазначимо, що раніше Аль-Іттіхад підписав контракти з Карімом Бензема з Реала та Нголо Канте з Челсі.