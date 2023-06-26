Англія

Аргентинець виступатиме під 10-м номером.

Новачок Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер розповів, чому обрав 10-й номер в мерсисайдському клубі.

"Одного разу батько запитав мене, який номер я носив би в Ліверпулі. Я знав, що є кілька доступних номерів, включаючи 10 та 8.

Номер 8 у цьому клубі дуже важливий завдяки Джеррарду, тому я трохи вагався. У підсумку я обрав 10, але номер 8 мені дуже подобається і має свою історію у клубі", – сказав півзахисник Ліверпуля.

Нагадаємо, мерсисайдці заплатили за аргентинця всього 35 мільйонів фунтів. Клуб активував відступні у контракті футболіста.