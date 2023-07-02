Англія

Легендарний номер Стівена Джеррарда дістався угорському футболістові.

Ліверпуль оголосив про підписання півзахисника Лейпцига Домініка Собослаї. Футболіст швидко визначився з ігровим номером.

22-річний угорець вирішив вибрати культовий восьмий номер, під яким свого часу виступав легендарний капітан "червоних" Стівен Джеррард. Після Стіві Джи "вісімку" носив Набі Кейта, який цього літа покинув клуб на правах вільного агента.

"Я взяв восьмий номер, оскільки у мене є тату від Стівена Джеррарда. Це була причина, чому. Він був одним із найвеличніших, коли я був дитиною", — пояснив свій вибір Собослаї.

Зазначимо, що Ліверпуль заплатив за угорця 70 мільйонів євро Лейпцигу.

У минулому сезоні Домінік Собослаї провів на клубному рівні 46 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 13 результативних передач.